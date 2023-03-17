17 марта, 10:44
Военная операция на Украине

Песков: планы Словакии и Польши передать Украине МиГ-29 похожи на утилизацию ненужного

Песков: планы Словакии и Польши передать Украине МиГ-29 похожи на утилизацию ненужного
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Пресс-секретарь президента России отметил, что эти поставки не смогут повлиять на ход конфликта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Намерения Словакии и Польши поставить Украине истребители МиГ-29 напоминают попытки утилизации старой ненужной техники. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Такое ощущение, что эти страны таким образом занимаются утилизацией старой ненужной техники", - указал представитель Кремля, комментируя соответствующую тему.

Он подчеркнул, что поставки истребителей Украине Польшей и Словакией не смогут повлиять на ход конфликта. "Безусловно, нет. Можно не быть военным экспертом, чтобы сказать, что это не может повлиять", - резюмировал Песков.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Правительство Словакии в свою очередь также одобрило ранее в пятницу передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. 

Теги:
УкраинаРоссияПольшаПесков, Дмитрий СергеевичДуда, АнджейВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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