Аксенов назвал задачей Крыма обеспечение новых регионов всем необходимым для мирной жизни

Глава республики также отметил, что крымчане сопереживают жителям освобожденных территорий, потому что ментально ближе к ним, чем другие регионы страны

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Крым ставит перед собой задачу - обеспечить новые регионы всем необходимым для мирной жизни. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.

"Крым сегодня оказывает содействие коллегам с освобожденных территорий не только с точки зрения методических практик и законодательной базы. Мы еще и транзитный регион, максимальное число грузов идет, в том числе по военной линии. Здесь у нас перевалочная база, склады. Но наша задача - обеспечить новые регионы всем необходимым именно для мирной жизни", - сказал Аксенов.

Он добавил, что крымчане сопереживают жителям освобожденных территорий, потому что ментально ближе к ним, чем другие регионы Российской Федерации. "До 2014 года была одна история. Население относится с уважением, пониманием. Мы, наверное, ближе других регионов к зоне боевых действий, тут аккумулируется ряд проблем, которые мы решаем", - добавил Аксенов.

С 23 по 27 сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.