Посольство РФ назвало незаконной передачу Словакией Украине советской и российской техники

БРАТИСЛАВА, 17 марта. /ТАСС/. Передача Словакией Украине военной техники советского и российского производства незаконна с правовой точки зрения. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Братиславе, комментируя принятое в пятницу решение словацкого правительства направить Киеву выведенные из состава национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29.

"Передача Киеву военной техники советского и российского производства является незаконной с правовой точки зрения, поскольку соответствующие российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу ВВТ (вооружения и военной техники - прим. ТАСС) третьим государствам без разрешения страны-производителя", - отметили в дипломатическом представительстве.