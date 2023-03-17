17 марта, 11:49
Военная операция на Украине

Посольство РФ назвало незаконной передачу Словакией Украине советской и российской техники

БРАТИСЛАВА, 17 марта. /ТАСС/. Передача Словакией Украине военной техники советского и российского производства незаконна с правовой точки зрения. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Братиславе, комментируя принятое в пятницу решение словацкого правительства направить Киеву выведенные из состава национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29.

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"Передача Киеву военной техники советского и российского производства является незаконной с правовой точки зрения, поскольку соответствующие российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу ВВТ (вооружения и военной техники - прим. ТАСС) третьим государствам без разрешения страны-производителя", - отметили в дипломатическом представительстве. 

Теги:
УкраинаСловенияРоссияВоенная операция на Украине
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