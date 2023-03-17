Ушаков: самые важные вопросы Путин и Си Цзиньпин обсудят тет-а-тет 20 марта

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Кремль придает этой беседе особое значение

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта проведут в Кремле переговоры тет-а-тет. Кремль придает этой беседе особое значение, поскольку в ней будут рассмотрены самые важные вопросы, заявил журналистам в пятницу помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"20 марта во второй половине дня Путин и Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу тет-а-тет, поужинают вместе", - сказал представитель Кремля.

"Мы придаем этой неформальной закрытой беседе очень большое значение, поскольку в ходе нее будут рассмотрены самые-самые важные, ключевые, чувствительные вопросы, которые касаются взаимоотношений двух стран, в том числе ведения дел на международной арене", - отметил Ушаков.