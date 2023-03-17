Си Цзиньпин 21 марта встретится с Мишустиным

Эта беседа будет предварять основные переговоры в Кремле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин во время госвизита в Москву проведет отдельную встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщил в пятницу журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"21 марта председатель КНР в первой половине дня встретится с председателем нашего правительства Мишустиным", - сказал он, уточнив, что эта беседа будет предварять основные переговоры в Кремле.

По словам Ушакова, планируется, что 21 марта президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в узком составе, потом - в расширенном составе, выступят с заявлениями для прессы, подпишут совместные документы. "Затем в Грановитой палате [пройдет] государственный обед с участием делегаций и приглашенных деятелей, которые имеют то или иное отношение к развитию двусторонних связей", - отметил помощник российского лидера.