17 марта, 12:02

Си Цзиньпин 21 марта встретится с Мишустиным

Эта беседа будет предварять основные переговоры в Кремле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин во время госвизита в Москву проведет отдельную встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщил в пятницу журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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"21 марта председатель КНР в первой половине дня встретится с председателем нашего правительства Мишустиным", - сказал он, уточнив, что эта беседа будет предварять основные переговоры в Кремле.

По словам Ушакова, планируется, что 21 марта президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в узком составе, потом - в расширенном составе, выступят с заявлениями для прессы, подпишут совместные документы. "Затем в Грановитой палате [пройдет] государственный обед с участием делегаций и приглашенных деятелей, которые имеют то или иное отношение к развитию двусторонних связей", - отметил помощник российского лидера. 

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинУшаков, Юрий Викторович
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