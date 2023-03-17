Ушаков заявил, что госвизит Си Цзиньпина будет исключительно деловым

По словам помощника президента РФ, визит председателя КНР будет без "протокольных штучек"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию носит государственный статус, чтобы подчеркнуть его важность, но по сути он будет исключительно деловым, без "протокольных штучек". Об этом заявил в пятницу журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Особенность этого государственного визита в том, что никаких дополнительных отягощающих протокольных штучек не будет, главное - это переговоры, переговоры и переговоры", - указал представитель Кремля. По его словам, "визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность, а носить он будет исключительно деловой характер".

"Так было условлено, что поскольку визит осуществляется непосредственно сразу же после проведения массы мероприятий внутреннего характера в Пекине - переизбрание председателя и массы других [мероприятий], - договорились, что ограничимся посещением Москвы", - ответил Ушаков на вопрос, почему во время предстоящего государственного визита Си Цзиньпина не запланировано посещение им нескольких российских городов, как это обычно бывает при госвизитах. "Это специально было оговорено заранее", - добавил представитель Кремля.