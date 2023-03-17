17 марта, 12:03

Ушаков: в отношениях РФ и КНР нет ведущего и ведомого, стороны доверяют друг другу

По словам помощника главы российского государства, "как в Москве, так и в Пекине состояние двусторонних отношений вызывает удовлетворение, эти отношения вышли на наивысший за всю историю уровень и продолжает активно набирать обороты"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Кремль уверен, что предстоящие переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина придадут новый импульс развитию отношений двух стран, которые сейчас находятся на наивысшем за всю историю уровне. Об этом заявил в пятницу журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Читайте также
Путин и Си Цзиньпин обсудят конфликт на УкраинеПутин и Си Цзиньпин подпишут два заявленияУшаков: самые важные вопросы Путин и Си Цзиньпин обсудят тет-а-тет 20 марта

"Мы не сомневаемся, что предстоящие переговоры придадут новый мощный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества", - сказал он. По словам представителя Кремля, "как в Москве, так и в Пекине состояние двусторонних отношений вызывает удовлетворение, эти отношения вышли на наивысший за всю историю уровень и продолжает активно набирать обороты".

"В этих отношениях нет ведущего, нет ведомого, нет каких-либо ограничителей, нет каких-то запретных мер. Речь идет именно о стратегическом взаимодействии двух партнеров, которые друг другу доверяют и во многом разделяют одни и те же цели, одни и те же задачи", - подчеркнул Ушаков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинУшаков, Юрий Викторович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация