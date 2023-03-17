Ушаков: в отношениях РФ и КНР нет ведущего и ведомого, стороны доверяют друг другу

По словам помощника главы российского государства, "как в Москве, так и в Пекине состояние двусторонних отношений вызывает удовлетворение, эти отношения вышли на наивысший за всю историю уровень и продолжает активно набирать обороты"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Кремль уверен, что предстоящие переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина придадут новый импульс развитию отношений двух стран, которые сейчас находятся на наивысшем за всю историю уровне. Об этом заявил в пятницу журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Мы не сомневаемся, что предстоящие переговоры придадут новый мощный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества", - сказал он. По словам представителя Кремля, "как в Москве, так и в Пекине состояние двусторонних отношений вызывает удовлетворение, эти отношения вышли на наивысший за всю историю уровень и продолжает активно набирать обороты".

"В этих отношениях нет ведущего, нет ведомого, нет каких-либо ограничителей, нет каких-то запретных мер. Речь идет именно о стратегическом взаимодействии двух партнеров, которые друг другу доверяют и во многом разделяют одни и те же цели, одни и те же задачи", - подчеркнул Ушаков.