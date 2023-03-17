Путин и Си Цзиньпин опубликуют статьи в газетах России и КНР

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков считает, что "эти статьи будут носить важный характер, это важный сигнал именно накануне переговоров, буквально за несколько часов до официальных встреч"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта дадут оценки отношений Москвы и Пекина в статьях "Жэньминь жибао" и "Российской газете".

Об этом сообщил журналистам в пятницу помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Два лидера договорились, что опубликуют статьи в "Жэньминь жибао" и "Российской газете", эти статьи будут опубликованы в понедельник, 20 марта, в этих статьях лидеры пройдутся по различным вопросам, которые касаются отношений наших стран, выскажут свои оценки этих отношений", - сказал представитель Кремля. По его мнению, "эти статьи будут носить важный характер, это важный сигнал именно накануне переговоров, буквально за несколько часов до официальных встреч".