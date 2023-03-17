Путин и Си Цзиньпин подпишут два заявления

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что всего планируется подписание более 10 документов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Москве подпишут два совместных заявления, всего планируется подписать более 10 документов. Об этом журналистам сообщил в пятницу помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Состоится подписание совместных документов, лидеры непосредственно подпишут два главных документа этого визита: совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху - такая декларация совместная, она уже в высокой степени проработки, досогласовываются отдельные слова", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что второй документ, который скрепят подписями Путин и Си Цзиньпин, - совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

"Помимо этих двух документов в проработке еще много документов по совершенно различным отраслям сотрудничества - больше 10 документов, они в разной степени готовности и будут подписаны, как говорят, на полях визита", - уточнил Ушаков.