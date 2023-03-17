Путин и Си Цзиньпин обсудят конфликт на Украине

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, в РФ ценят "сдержанную, выверенную позицию китайского руководства по данному вопросу"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят во время переговоров в Москве конфликт на Украине, уверен помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться", - сказал представитель Кремля в пятницу. "Мы высоко ценим сдержанную, выверенную позицию китайского руководства по данному вопросу, мы знаем о китайском плане урегулирования", - отметил Ушаков.

"Я просто уверен, что и наш руководитель, и китайский лидер обменяются своими оценками нынешней ситуации именно в контексте развития конфликта на Украине. Какие мысли появятся после этого, - посмотрим", - сказал он.