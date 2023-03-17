17 марта, 12:31
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Ушаков рассказал об ответе Дании на идею совместного расследования ЧП на Nord Stream

Помощник президента России заявил, что дважды вызывал временного поверенного в делах Дании для рассмотрения такой возможности

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что дважды вызывал временного поверенного в делах Дании, чтобы предложить проведение совместного расследования взрывов на "Северных потоках" (Nord Stream), но получил нечеткий ответ.

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"Я, может быть, раскрою один из моментов нашей дипломатической работы. Я вызывал лично два раза временного поверенного в делах Дании и предлагал датским властям рассмотреть возможность проведения совместного расследования с участием специалистов МЧС и в случае чего, в случае обнаружения какого-то опасного элемента, - провести разминирование", - рассказал представитель Кремля в пятницу журналистам.

По его оценке, "ответ датского временного поверенного и вообще датской стороны был нечетким". "Было сказано так, что, учитывая место расположения объекта, датские власти в настоящее время проводят оценку аспектов безопасности и экологии и проинформируют российскую сторону по этим вопросам в свое время", - отметил Ушаков. "Вот такой ответ [был получен], который вчера министр иностранных дел Дании расшифровал: Дания не разрешит России [участвовать в расследовании]", - подчеркнул помощник президента РФ. 

Теги:
ДанияРоссияУшаков, Юрий ВикторовичРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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