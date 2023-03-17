17 марта, 12:32,
обновлено 17 марта, 12:56

Кремль прорабатывает ближайшее проведение Высшего госсовета Союзного государства

Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, заседание планируется в Москве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии планируется в ближайшее время, сообщил журналистам в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Читайте также
Высший Госсовет Союзного государства утвердил Концепцию информационной безопасности СГНа реализацию программ Союзного государства до 2027 года выделят около 27 млрд рублейЛукашенко поддержал предложения по повестке Высшего госсовета Союзного государства

"Прорабатывается вопрос о проведении заседания Высшего государственного совета Союзного государства", - сказал представитель Кремля, уточнив, что заседание планируется на ближайшее время в Москве.

Среди других ближайших планов главы российского государства он назвал участие президента РФ Владимира Путина в саммите Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, а также 15-16 июня в Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали подготовку к проведению госсовета в ходе телефонной беседы 5 февраля и 17 февраля на переговорах в Москве. Высший государственный совет - высший орган управления объединением - состоит из глав государств, парламентов и правительств двух государств. 

Теги:
БелоруссияРоссияУшаков, Юрий Викторович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация