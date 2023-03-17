Кремль прорабатывает ближайшее проведение Высшего госсовета Союзного государства

Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, заседание планируется в Москве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии планируется в ближайшее время, сообщил журналистам в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Прорабатывается вопрос о проведении заседания Высшего государственного совета Союзного государства", - сказал представитель Кремля, уточнив, что заседание планируется на ближайшее время в Москве.

Среди других ближайших планов главы российского государства он назвал участие президента РФ Владимира Путина в саммите Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, а также 15-16 июня в Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали подготовку к проведению госсовета в ходе телефонной беседы 5 февраля и 17 февраля на переговорах в Москве. Высший государственный совет - высший орган управления объединением - состоит из глав государств, парламентов и правительств двух государств.