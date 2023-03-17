Путин выступит на парламентской конференции Россия - Африка

Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, эта конференция "носит характер подготовительного мероприятия ко второму саммиту Россия - Африка, который состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 20 марта выступит на парламентской конференции Россия - Африка, сообщил в пятницу журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

"20 марта, в тот же день, когда президент будет принимать председателя КНР, он выступит на второй международной парламентской конференции Россия - Африка", - сказал представитель Кремля.

Эта конференция "носит характер подготовительного мероприятия ко второму саммиту Россия - Африка, который состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге", отметил Ушаков, который возглавляет оргкомитет данного саммита. По его словам, перед форумом на высшем уровне будет проведено еще более ста различных мероприятий.