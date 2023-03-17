Ушаков: расследованию по "Северным потокам" без участия РФ не хватит объективности

Дания ранее решила не допускать Россию до расследования инцидента

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Расследование случившегося с "Северными потоками", к которому Дания решила не допускать Россию, будет необъективным, уверен помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Совершенно неконструктивная позиция, неконструктивный подход, конечно. Какое там расследование будут проводить сами датчане, мы не знаем, но объективности в нем будет явно недостаточно", - сказал представитель Кремля в пятницу журналистам. Таким образом он прокомментировал решение Дании не допускать РФ к следствию по этому делу.

При этом Ушаков обратил внимание на то, что "в исключительной экономической зоне Дании на одной из ниток газопроводов в 30 км в сторону России был обнаружен некий цилиндрический предмет 30-40 см высотой, такой столбик или маячок". "Что очень важно - на стыке труб, что в плане возможного подрыва имеет значение, то есть такой маячок, который мог быть элементом взрывного устройства, через него можно какой-то сигнал передать", - акцентировал внимание помощник президента. Он констатировал, что "об этом компания - оператор Nord Stream оповестила датскую сторону в свое время, этот предмет был обнаружен 21 февраля".