17 марта, 12:32,
обновлено 17 марта, 13:07
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Ушаков: расследованию по "Северным потокам" без участия РФ не хватит объективности

Дания ранее решила не допускать Россию до расследования инцидента

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Расследование случившегося с "Северными потоками", к которому Дания решила не допускать Россию, будет необъективным, уверен помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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"Совершенно неконструктивная позиция, неконструктивный подход, конечно. Какое там расследование будут проводить сами датчане, мы не знаем, но объективности в нем будет явно недостаточно", - сказал представитель Кремля в пятницу журналистам. Таким образом он прокомментировал решение Дании не допускать РФ к следствию по этому делу.

При этом Ушаков обратил внимание на то, что "в исключительной экономической зоне Дании на одной из ниток газопроводов в 30 км в сторону России был обнаружен некий цилиндрический предмет 30-40 см высотой, такой столбик или маячок". "Что очень важно - на стыке труб, что в плане возможного подрыва имеет значение, то есть такой маячок, который мог быть элементом взрывного устройства, через него можно какой-то сигнал передать", - акцентировал внимание помощник президента. Он констатировал, что "об этом компания - оператор Nord Stream оповестила датскую сторону в свое время, этот предмет был обнаружен 21 февраля". 

Теги:
ДанияРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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