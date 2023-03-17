17 марта, 13:17

Калининградские власти назвали размещение польских HIMARS на границе "бряцанием оружием"

Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков заверил, что регион находится под надежной защитой частей Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Решение Польши разместить на границе с Калининградской областью реактивные системы залпового огня HIMARS - это очередное бряцание оружием, жителям региона нечего опасаться. Об этом заявил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков в пятницу.

"Несмотря на явно наступательный потенциал пусковых установок HIMARS, жителям нашего региона нечего опасаться, [регион] под надежной защитой частей Балтийского флота и в целом армии России", - сказал Лысков.

Он добавил, что региональные власти расценивают новости о размещении пусковых установок на границе с регионом как "бряцанье оружием" польской стороной.

17 марта министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша поставит реактивные системы залпового огня HIMARS на вооружение 16 механизированной дивизии, расположенной на северо-востоке страны у границы с Калининградской областью. 

Теги:
РоссияПольшаКалининградская область
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