Лавров и генсек ШОС обсудили аспекты вступления Ирана и Белоруссии в организацию

Стороны также обменялись мнениями относительно ключевых вопросов деятельности объединения

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин, прибывший в Москву с двухдневным визитом, обсудили процедурные аспекты вступления Ирана и Белоруссии в организацию, а также процесс формализации отношений с новыми партнерами по диалогу - Бахрейном, Мальдивами, Мьянмой, Кувейтом и ОАЭ.

"Рассмотрен ход реализации решений, принятых в рамках саммита ШОС в Самарканде 16 сентября 2022 года, подготовка к предстоящим встречам на высоком и высшем уровнях в текущем году. Особое внимание уделено процедурным аспектам вступления Ирана и Белоруссии в организацию, а также процессу формализации отношений с новыми партнерами по диалогу (Бахрейном, Мальдивами, Мьянмой, Кувейтом и ОАЭ)", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Стороны также обменялись мнениями относительно ключевых аспектов деятельности объединения, в том числе рассмотрели "перспективы его совершенствования в контексте происходящих изменений в мировой политике и экономике". "Подчеркнуто, что в нынешних непростых геополитических условиях возрастает востребованность созидательной и стабилизирующей роли ШОС, которая вносит заметный вклад в формирование многополярной архитектуры международных отношений", - указали на Смоленской площади. Там добавили, что Чжан Мин также провел консультации с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.

Кроме этого, на встречах обсуждалась тематика укрепления международных позиций ШОС "с упором на необходимость углубления диалога с партнерскими международными организациями и многосторонними объединениями, прежде всего ООН, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а также АСЕАН". "Акцентирована важность повышения эффективности работы секретариата в интересах дальнейшей консолидации ШОС", - заключили в министерстве.