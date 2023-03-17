17 марта, 14:11
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Без "протокольных штучек", Украина и ВТС. Ушаков рассказал о грядущем визите Си Цзиньпина

Без "протокольных штучек", Украина и ВТС. Ушаков рассказал о грядущем визите Си Цзиньпина
Председатель КНР Си Цзиньпин
© Артем Иванов/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином, который 20-22 марта посетит Москву с государственным визитом, ситуацию на Украине и военно-техническое сотрудничество (ВТС). Об этом сообщил на брифинге в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, в Кремле ожидают, что визит Си Цзиньпина, который станет для него первым после переизбрания на третий срок, придаст новый импульс развитию двусторонних отношений. Планируется, что поездка пройдет без "отягощающих протокольных штучек", а по ее итогам будет подписано больше десятка документов. Ушаков также рассказал о ситуации вокруг "Северных потоков" и планах Путина 20 марта выступить на парламентской конференции Россия - Африка.

ТАСС собрал основные заявления помощника президента.

О визите Си Цзиньпина

  • Визит Си Цзиньпина будет носить государственный статус, но не планируется "никаких дополнительных отягчающих протокольных штучек": "Визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность, а носить он будет исключительно деловой характер".
  • Во второй половине дня 20 марта Путин и Си Цзиньпин встретятся тет-а-тет и поужинают вместе. Этой неформальной закрытой беседе в Кремле придают "очень большое значение, поскольку в ходе нее будут рассмотрены самые-самые важные, ключевые, чувствительные вопросы, которые касаются взаимоотношений двух стран, в том числе ведения дел на международной арене".
  • В тот же день лидеры опубликуют статьи в "Российской газете" и "Жэньминь жибао", в которых "пройдутся по различным вопросам", которые касаются отношений Москвы и Пекина, а также "выскажут свои оценки этих отношений".
  • Основные переговоры пройдут в Кремле 21 марта. Их будет предварять встреча Си Цзиньпина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, после чего лидеры проведут переговоры в узком, а затем и расширенном составе с участием большинства членов российского правительства, выступят с заявлениями для прессы и подпишут совместные документы. Позднее в Грановитой палате запланирован "государственный обед с участием делегаций и приглашенных деятелей, которые имеют то или иное отношение к развитию двусторонних связей".

Об ожиданиях от визита

  • В Кремле не сомневаются, что "предстоящие переговоры придадут новый мощный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества". "Как в Москве, так и в Пекине состояние двусторонних отношений вызывает удовлетворение, эти отношения вышли на наивысший за всю историю уровень и продолжает активно набирать обороты".
  • По итогам визита председателя КНР подпишут больше 10 документов о сотрудничестве в различных областях, а также два совместных заявления - об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.
  • Путин и Си Цзиньпин обсудят энергетическую тему и военно-техническое сотрудничество. Последнее будет обсуждаться с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, что "предельно ясно" говорит о темах переговоров.
  • Кроме того, лидеры обменяются мнениями и относительно ситуации на Украине: "Какие мысли появятся после этого, посмотрим". "Мы высоко ценим сдержанную, выверенную позицию китайского руководства по данному вопросу, мы знаем о китайском плане урегулирования".

О расследовании взрывов на "Северных потоках".

  • Дания дала России "нечеткий ответ" на предложение совместно расследовать взрывы на "Северных потоках" и "в случае чего, в случае обнаружения какого-то опасного элемента провести разминирование": "Я вызывал лично два раза временного поверенного в делах Дании <...>".
  • Датская сторона ранее отвечала, что власти страны "проводят оценку аспектов безопасности и экологии и проинформируют российскую сторону по этим вопросам в свое время", однако сейчас стало ясно - Копенгаген не разрешит Москве присоединиться к расследованию.
  • "Совершенно неконструктивная позиция, неконструктивный подход, конечно. Какое там расследование будут проводить сами датчане, мы не знаем, но объективности в нем будет явно недостаточно".

О церемонии с участием посла США

  • В апреле Путин примет верительные грамоты у послов ряда стран, "где-то 17-18 новых послов вручат свои верительные грамоты". Одной из участниц церемонии станет новый представитель США в Москве Линн Трейси - первая женщина, назначенная на эту должность. Она официально приступила к исполнению обязанностей 30 января.
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияКитайСи ЦзиньпинВоенная операция на УкраинеРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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