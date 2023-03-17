17 марта, 14:17,
обновлено 17 марта, 14:41

Путин обсудил с президентом Боливии торговлю и расширение сотрудничества

Путин обсудил с президентом Боливии торговлю и расширение сотрудничества
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Лидеры договорились об активизации контактов на различных уровнях, сообщили в Кремле

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Боливии Луисом Арсе по телефону ключевые направления развития в торгово-экономической и энергетической сферах, а также расширение сотрудничества, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"По инициативе боливийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Многонационального Государства Боливия Луисом Арсе. Предметно обсуждены ключевые направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и в области высоких технологий. Выразив обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества, лидеры договорились об активизации контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предыдущий телефонный разговор лидеров России и Боливии был в августе 2021 года, тогда стороны обсуждали сотрудничество стран в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБоливияРоссияАрсе, Луис
© Информационное агентство ТАСС
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