Путин поблагодарил всех причастных к реализации госпрограммы развития Крыма

По словам президента, инвестиции в развитие Крыма и Севастополя, выделяемые по госпрограмме развития полуострова, приносят реальный результат

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Инвестиции в развитие Крыма и Севастополя, выделяемые по госпрограмме развития полуострова, приносят реальный результат, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в пятницу на совещании по развитию этих субъектов страны.

В целом глава государства назвал такую госпрограмму "главным инструментом комплексной работы". "Сегодня эти инвестиции приносят реальную отдачу, работают на развитие регионов. Хочу поблагодарить всех, кто участвует в реализации этой значимой, большой программы: коллег из правительства и профильных ведомств, региональные власти, муниципалитеты, бизнес, трудовые коллективы и предприятия, особенно представителей нашей строительной индустрии", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что и местные жители, и гости Крыма и Севастополя все видят своими глазами результаты напряженного, профессионального труда.

Президент напомнил, что в прошлом году госпрограмма была расширена и продлена еще на два года - до 2027 года. "Общий объем финансирования за весь период - свыше 1,6 трлн рублей, причем большую часть этих средств мы уже выделили, в том числе более 116 млрд рублей только в прошлом, 2022, году", - пояснил Путин.