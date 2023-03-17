Врио главы ДНР Пушилин сменил министра молодежи, спорта и туризма

На должность назначен Юрий Мартынов

ДОНЕЦК, 17 марта. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу освободил Александра Громакова от исполнения обязанностей министра молодежи, спорта и туризма, а также назначил на эту должность Юрия Мартынова. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы ДНР.

"Назначить министром молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Мартынова Юрия Игорьевича", - говорится в документе.

Также был опубликован указ об освобождении от должности Громакова.

Ранее Мартынов был заместителем председателя комитета Народного совета ДНР по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму. Громаков возглавлял министерство с сентября 2017 года.