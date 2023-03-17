Индия ввела ограничения на пребывание туристов из России

Теперь в стране в течение одного календарного года в общей сложности можно оставаться не более 180 дней

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 марта. /ТАСС/. Индия обновила для россиян правила пребывания в стране по электронным туристическим визам, в соответствии с которыми теперь в стране в течение одного календарного года в общей сложности можно оставаться не более 180 дней, при этом максимальный срок непрерывного пребывания по-прежнему составляет 90 дней. Об этом сообщило в пятницу в своем Twitter посольство РФ в Нью-Дели.

Дипмиссия информировала, что новые правила о сроках действия электронных виз предоставило Бюро иммиграции министерства внутренних дел Индии. "В частности, период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней", - уточнили в посольстве.

При этом в дипломатическом представительстве обратили внимание, что "данные изменения распространяются на уже выданные электронные визы".

Российское посольство рекомендовало россиянам обновить ранее оформленные документы, а за дополнительной информацией обращаться в региональные отделения регистрации иностранцев МВД Индии.

Прежде суммарная продолжительность пребывания в Индии не ограничивалась: по электронной туристической визе в стране можно было оставаться и более 180 дней в году, но также не более 90 дней подряд. Данные нововведения касаются и граждан ряда других стран.