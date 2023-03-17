МИД РФ: Вашингтон замалчивает проблемы с детьми, вывезенными в США из Афганистана

По данным ведомства, 234 ребенка были разлучены с родителями, а 42 из них определены в приемные семьи без какого-либо согласия

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вашингтон замалчивает проблемы в ситуации с вывезенными из Афганистана в США детьми, среди которых 234 ребенка были разлучены с родителями, а 42 из них определены в приемные семьи без какого-либо согласия. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в пятницу.

Как отметили в дипведомстве, "бесславный исход самой продолжительной военной кампании Вашингтона продолжает оказывать негативное влияние на жизни десятков тысяч афганских граждан", включая детей из Афганистана. "Вашингтон замалчивает проблему с вывезенными в Соединенные Штаты афганскими детьми. 234 афганских ребенка разлучены со своими родителями, 42 из них переданы в приемные семьи без всякого согласования", - указали в МИД РФ.

В ведомстве также обратили внимание на то, что лишь 4,5 из 82 тыс. "спасенных" афганцев получили статус беженцев в США. "Остальным же эвакуированным, по недавнему решению Конгресса, дано право лишь на двухгодичное пребывание в США, которое, к слову, заканчивается буквально через полгода", - добавили в министерстве.

В МИД РФ указали на факт того, что Вашингтон, не давая выехать беженцам в третьи страны, обвиняет в ненадлежащем с ними обращении власти тех государств, где они расположились. "Несколько тысяч беженцев располагаются на базах в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Испании, Италии и Германии в ожидании "американской мечты". При этом у США хватает наглости руками подотчетных им правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch, обвинять, например, эмиратские власти в ненадлежащем обращении с 2,7 тыс. афганцев, которым сами же американцы не дают выехать в третьи страны", - пояснили в министерстве.

"Вызывает большое недоумение линия администрации США, в соответствии с которой американцы занимаются в отношении действующего афганского руководства откровенным шантажом - накладывают санкции, блокируют национальные резервы, грозятся перекрыть международную гуманитарную помощь, требуя неукоснительного соблюдения прав человека по западному образцу, в то время как сами их же вероломно попирают", - резюмируется в документе.