Мезенцев высоко оценил согласованную внешнеполитическую линию России и Белоруссии

По словам госсекретаря Союзного государства, "в условиях существующих вызовов и угроз взаимодействие в области обороны, безопасности и в других сферах определяет и совместное позиционирование по ряду вопросов международной повестки дня"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Практика работы России и Белоруссии в форматах Союзного государства (СГ) показывает, что обе страны проводят согласованную внешнеполитическую линию. Об этом сообщил журналистам в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на полях Международного экономического форума государств - участников СНГ.

"При наличии у обеих стран национальных интересов практика работы в форматах Союзного государства уже доказала, что в абсолютном большинстве случаев Белоруссия и Россия проводят согласованную внешнеполитическую линию", - сказал Мезенцев.

По его словам, в рамках практики взаимодействия внешнеполитических ведомств Белоруссии и России и при подготовке сверки к совместным коллегиям МИДов "подходы сторон к представлению единой позиции, прежде всего, на площадках международных организаций тщательно обсуждаются". "Все [международные] наработки России идут в копилку совместного российско-белорусского взаимодействия; полагаем, что и все международные наработки Белоруссии работают на систему наших связей", - указал госсекретарь.

"В условиях существующих вызовов и угроз взаимодействие в области обороны, безопасности и в других сферах определяет и совместное позиционирование по ряду вопросов международной повестки дня", - подытожил он.

Ранее Мезенцев на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что внешнеполитическим ведомствам России и Белоруссии стоит активнее использовать форматы сотрудничества, которые есть у Союзного государства. "Мы хотели бы, чтобы роль СГ и форматы СГ были востребованы внешнеполитическими ведомствами в большем объеме", - заявил он. По словам госсекретаря, между российскими и белорусскими дипломатами налажено эффективное взаимодействие, в рамках которого министерства иностранных дел двух стран каждые два года принимают программу согласованных действий в области внешней политики.