Путин поручил губернатору Новосибирской области уделить внимание социальным вопросам

Президент позитивно оценил показатели развития региона

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин позитивно оценил показатели развития Новосибирской области, отметив, что необходимо продолжать решать вопросы социального характера, в том числе касающиеся недостаточного количества мест в детских садах и школах и дефицита бригад скорой помощи. Глава государства во вторник провел встречу по видеосвязи с губернатором региона Андреем Травниковым.

Выслушав доклад, Путин поблагодарил губернатора за внимание к решению проблемы аварийного жилья. "Доля аварийного жилья в Новосибирской области минимальная по сравнению с другими регионами. Это, конечно, результат внимания с вашей стороны, со стороны вашей команды", - отметил президент.

Он обратил внимание, что "очевидное движение вперед" есть и по вопросам медицины и обеспечения детей местами в школах. "Тем не менее хотел бы обратить на это еще раз ваше внимание, что касается и школ, и детских садов - дефицит мест еще остается, поэтому прошу вас не снижать усилия по решению этой проблемы", - добавил глава государства. "С точки зрения медицины здесь есть тоже один аспект, на который хотел бы обратить ваше внимание, а именно это дефицит бригад скорой помощи. Это касается и медицинского персонала, это касается транспорта", - продолжил он.

Путин оценил, что в Новосибирской области "в целом проводится взвешенная и эффективная финансовая политика", о чем говорит профицит регионального бюджета в более чем 7 млрд рублей в 2022 году. "И такие хорошие тенденции сохраняются", - подчеркнул президент. По его словам, "решение вопросов социального характера - это только выбор приоритетов".

"Я вижу, что все это делается, просто обращаю на это ваше внимание и желаю вам в решении задач успехов. Что касается ваших письменных обращений, конечно, они все будут рассмотрены и направлены в правительство", - заключил глава государства.

Также на встрече он поинтересовался работой территорий опережающего социально-экономического развития в регионе, развитием аэропорта Толмачево и Сибирского кольцевого источника фотонов в наукограде Кольцово.