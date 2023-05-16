Путин пожелал успеха губернатору Амурской области Орлову на выборах в сентябре

Президент РФ выразил уверенность в том, что жители поддержат решение действующего главы региона идти на второй губернаторский срок

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что жители Амурской области поддержат решение действующего главы региона Василия Орлова идти на второй губернаторский срок в сентябре, и пожелал ему успехов.

Губернатор в ходе встречи по видеосвязи во вторник рассказал главе государства о социально-экономическом положении региона и поддержке семей военнослужащих. В завершение доклада Орлов отметил, что при поддержке президента и его одобрении результатов проделанной в течение первого губернаторского срока работы он готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в грядущих выборах. Глава государства в этой связи указал на то, что Орлову нужно показывать местным жителям результаты своей работы, "говорить о том, что намечено на ближайшее время" . "Мне кажется, что вас поддержат, и я со своей стороны желаю вам успехов", - сказал Путин.

По оценке главы государства, "в целом ситуация [в Амурской области] развивается в таком положительном ключе". Тем не менее, по его словам, проблем всегда много в большой работе. Он поблагодарил своего собеседника за то, что уже было им сделано на посту губернатора региона.

В сентябре 2023 года в Амурской области пройдут выборы губернатора. Орлов занял пост главы региона в 2018 году. В феврале текущего года он сообщил журналистам о готовности пойти на новый губернаторский срок при одобрении его кандидатуры президентом.