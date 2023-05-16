Небензя: Запад пытается подорвать безопасность и стабильность в Центральной Азии

По словам постпреда РФ при ООН, "ничего хорошего из этого не выйдет"

ООН, 16 мая. /ТАСС/. Некоторые западные страны пытаются подорвать безопасность и стабильность в Центральной Азии, ослабить экономическое развитие региона, в том числе посредством угроз санкций. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"На фоне последовательных усилий нашей страны по созданию в Центральной Азии зоны мира, доверия и сотрудничества вызывает особое беспокойство стремление некоторых западных стран подорвать стабильность и безопасность региона, ослабить его экономическое развитие, в том числе посредством санкционных угроз, - сказал Небензя. - Ничего хорошего из этого не выйдет. В первую очередь это касается тех, кто пытается так неприкрыто навязывать свое видение картины мира, весьма далекое от миролюбивого".