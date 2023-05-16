Посольство РФ: Россия отвергает обвинения США в попытках расколоть православную церковь

Диппредставительство призвало Вашингтон "прекратить политизировать тематику свободы вероисповедания, используя ее как рычаг воздействия на внутреннюю и внешнюю политику других государств"

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. США бездоказательно обвиняют Россию в попытке расколоть православную церковь. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии посольства РФ в Вашингтоне, комментируя ежегодный доклад Госдепартамента о свободе вероисповедания в мире.

"На этот раз, помимо дежурных инсинуаций американцы, перевернув с ног на голову причинно-следственные связи украинского конфликта, бездоказательно вменили нам попытку раскола православной церкви. При этом здесь проигнорировали нарастающее с каждым днем ущемление именно киевским режимом прав верующих", - убеждено российское представительство.

Посольство призвало Вашингтон "прекратить политизировать тематику свободы вероисповедания, используя ее как рычаг воздействия на внутреннюю и внешнюю политику других государств", и обратить внимание "на собственные проблемы и изъяны". "Россия на протяжении веков складывалась как многоконфессиональное и многонациональное государство, формировала и отстаивала уважительное отношение к вере и традициям", - подчеркивается в комментарии.

Как ранее заявил представитель Госдепартамента США на брифинге, посвященном публикации доклада, Вашингтон считает, что на Украине в рамках специальной военной операции "Кремль стремится внести раскол в православную церковь, нападая на религиозные меньшинства, нанося ущерб". Госдеп утверждает, что американская администрация тесно сотрудничает с Константинопольским патриархом Варфоломеем в борьбе с приписываемым России "пагубным влиянием" на Украине.