Миронов ждет отзыв на законопроект о признании Украины террористическим государством

По словам лидер партии "Справедливая Россия - За правду", принятие такого документа "было бы абсолютно правильным с моральной точки зрения"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Признание Украины террористическим государством в настоящее время абсолютно правильно с моральной точки зрения, фракция "Справедливая Россия - За правду" ждет отзыв правительства на соответствующий законопроект, заявил ТАСС во вторник лидер партии Сергей Миронов.

"Принятие такого законопроекта сейчас было бы абсолютно правильным с моральной точки зрения. Рассчитываем на скорейшую поддержку правительством нашей инициативы", - сказал депутат.

По словам Миронова, документ был направлен на заключение в правительство еще в июле 2022 года. "Время показывает, что это единственно верное решение, которое абсолютно соответствует реальности. Украинские военные под указку своего руководства целенаправленно и умышленно продолжают наносить циничные удары по мирным гражданам и населенным пунктам. Из-за этого каждый день растет число жертв среди мирного населения", - отметил Миронов.

"Сейчас мы видим, что киевская хунта нацелилась на идеологов СВО - зверские убийства Даши Дугиной и Влада Татарского, покушение на нашего сопредседателя Захара Прилепина. Наличие фактической базы не вызывает вопросов. Сейчас украинский народ находится в заложниках у киевской хунты, захватившей власть. И эта хунта откровенно террористическая", - добавил он.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе, призвал признать Украину террористическим государством.