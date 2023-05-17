Лавров и Алейник обсудят интеграцию в Союзном государстве и вопросы безопасности

Еще одной темой министров иностранных дел России и Белоруссии станет подготовка совместного заседания коллегий МИД двух стран

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве в среду переговоры с коллегой из Белоруссии Сергеем Алейником, который 15 мая прибыл с официальным визитом.

Министры поддерживают регулярные контакты, во время встречи в Минске в январе они обсуждали, в частности, ситуацию на Украине, совместную работу по нейтрализации угроз безопасности странам и расширение стратегического партнерства.

В этот раз главы МИД РФ и Белоруссии рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Стороны обсудят интеграционные процессы в рамках Союзного государства, практические аспекты взаимодействия внешнеполитических ведомств, в том числе подготовку совместного заседания коллегий МИД двух стран, запланированного на четвертый квартал в Москве.

Наращивание интеграции

Россия и Белоруссия как ближайшие союзники и стратегические партнеры уделяют особое внимание ускорению интеграционных процессов практически во всех сферах. Как информировали в МИД РФ, в ходе переговоров Лавров и Алейник детально обсудят дипломатическое сопровождение этих процессов. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отмечал, что более 80 союзных программ на общую сумму в 56,7 млрд рублей реализованы за период действия Союзного договора между Россией и Белоруссией. Отношения двух стран, как подчеркивали в дипломатическом ведомстве России, "могут служить образцом выстраивания равноправного и взаимовыгодного сотрудничества", а взаимодействие в рамках Союзного государства - "ориентиром для других интеграционных объединений на постсоветском пространстве".

Москва и Минск тесно координируют свою деятельность на международных площадках и в организациях, выступают с единых или близких позиций практически по всем международным проблемам.

Как ожидается, главы МИД РФ и Белоруссии обсудят межгосударственное взаимодействие в СНГ, сотрудничество в выполнении программ председательства в 2023 году России в ЕАЭС и Белоруссии в ОДКБ, координацию в ООН и на других площадках. Запланирован и обмен мнениями по взаимодействию на азиатском, африканском и латиноамериканском направлениях. Министры затронут проблематику международной и европейской безопасности, в том числе в биологической, ядерной и информационной сферах.

Устойчиво развиваются и торгово-экономические отношения РФ и Белоруссии. В частности, об этом свидетельствует рост товарооборота между странами, который в первом квартале увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. В МИД РФ обратили внимание на то, что "в условиях развязанной коллективным Западом санкционной войны Россия и Белоруссия предпринимают совместные шаги, направленные на противодействие односторонним рестрикциям". Различные аспекты развития промышленной кооперации, реализации программы по импортозамещению, совместных инвестиционных проектов также могут быть в фокусе внимания министров в ходе их встречи в Москве.

Безопасность границ

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России и Белоруссии подготовят Концепцию безопасности Союзного государства, где в том числе отразят внешние вызовы. В связи с усиливающимся давлением Запада, наращиванием военного потенциала НАТО в сопредельных с РФ и Белоруссией странах, Москва и Минск тесно сотрудничают для обеспечения безопасности. Для защиты западных рубежей Союзного государства и ОДКБ от действия коллективных сил НАТО в Белоруссии была развернута совместная региональная группировка войск.

Не исключено, что главы МИД РФ и Белоруссии обсудят координацию действий на этом направлении. В фокусе внимания сторон также могут быть вопросы расширения партнерства в области региональной авиации. Необходимость сверки часов по вопросам безопасности также может быть связана с последним инцидентом в Брянской области. В субботу, 13 мая, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о крушении вертолета в Клинцах. По его словам, пострадала женщина, повреждения получили пять домовладений. В этой связи президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 мая заявил, что ВВС и войска ПВО Белоруссии трое суток находятся в повышенной боевой готовности. Лукашенко отметил, что сейчас обстановка вокруг республики не критическая, но есть настораживающие факторы.

Стороны также взаимодействуют в вопросах размещения на территории Белоруссии тактического ядерного оружия РФ. О соответствующей договоренности 25 марта сообщил президент России Владимир Путин. Минск занимается подготовкой существующих площадок для размещения таких вооружений, сообщал ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Он отметил, что Белоруссия может разместить на своей территории и стратегическое ядерное оружие, если Запад продолжит использовать агрессивную риторику.