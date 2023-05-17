В Госдуме обсудят проведение выборов при военном положении

Кроме того, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступит с докладом о деятельности за прошлый год

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором чтении проект о праве новых регионов России устанавливать особенности проведения выборов с поправками о голосовании при военном положении. Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступит перед парламентариями с докладом о деятельности за 2022 год.

Законопроект о голосовании на выборах предполагает, что глава субъекта РФ, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории региона. ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления предложения проводит консультации с Минобороны и ФСБ. По итогам консультаций ЦИК принимает решение о назначении выборов, референдума или отклоняет поступившее предложение.

В случае если подготовка и проведение выборов, референдума на территории региона после их назначения могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан, они откладываются по решению ЦИК РФ с незамедлительным информированием об этом президента России. Избирательная кампания или кампания референдума может быть возобновлена по решению ЦИК в случае устранения обстоятельств, из-за которых выборы или референдум были отложены.

Кроме того, депутаты рассмотрят поправки об административном задержании на срок до 30 суток в зоне военного положения за нарушение запретов, установленных указами президента РФ, а также о принудительном и контролируемом перемещении граждан с таких территорий.

Госдума на пленарном заседании также заслушает доклад о деятельности за 2022 год уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Центральной темой документа стала защита прав россиян в условиях проведения специальной военной операции. Четверть обращений, полученных омбудсменом в прошлом году, касалась участников операции и эвакуированных из-за боевых действий.

Меры поддержки мобилизованных и членов их семей, предусмотренные различными нормативными актами, нужно закрепить в законах о мобилизации и военной службе, полагает Москалькова. Она также считает необходимым исчерпывающе прописать в законодательстве основания и процедуру демобилизации граждан, если их призвали необоснованно, и определить категории тех, кто не подлежит мобилизации. Всего в 2022 году уполномоченный получила 79 420 обращений - на треть больше, чем в 2021 году.

О первоочередном зачислении НДФЛ

Госдума также рассмотрит в первом чтении и в целом законопроект о первоочередном зачислении НДФЛ в региональные и местные бюджеты и совершенствовании института единого налогового счета. Документ инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко совместно с группой депутатов и сенаторов.

Законопроект разработан с учетом опыта практики внедрения единого налогового счета, выявившей необходимость уточнения некоторых положений законодательства РФ о налогах и сборах в первую очередь в части совершенствования межбюджетных отношений. "Основным источником налоговых доходов консолидированных региональных бюджетов в большинстве регионов является НДФЛ. Введение единого срока уплаты налоговых платежей и отвлечение НДФЛ на погашение недоимок по иным налогам приводит к неравномерному поступлению средств в бюджеты, их разбалансировке и не позволяет в полной мере финансировать текущие бюджетные расходы", - указывают авторы документа.

Для обеспечения более стабильных поступлений в региональные и местные бюджеты законопроектом предлагается изменить последовательность при определении принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, предусмотрев зачисление НДФЛ в бюджеты в первоочередном порядке.