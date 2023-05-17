Чернышенко встретится на Кубе с президентом страны

Зампред правительства РФ проведет заседание межправкомиссии

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко с 17 по 19 мая совершит рабочий визит на Кубу, где проведет двадцатое заседание российско-кубинской межправительственной комиссии и встретится с президентом страны Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

"17-19 мая заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко совершит рабочий визит в Республику Куба. <...> Кульминацией визита станет встреча с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем", - сообщили в аппарате.

Также вице-премьер и заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас проведут двадцатое заседание российско-кубинской межправительственной комиссии и примут участие в пленарной сессии Российско-кубинского бизнес-форума.

Помимо этого, российская делегация посетит металлургический комбинат "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти", где пройдет открытие электросталеплавильного цеха, отметили в аппарате вице-премьера.