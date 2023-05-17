Россия ввела ограничения на использование счетов финской дипмиссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это зеркальным ответом

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Москва подтверждает ограничения на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ, это зеркальный ответ на аналогичные действия со стороны Хельсинки. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы подтверждаем факт введения в России ограничения на использование счетов посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге, - сказала она. - Эти действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков. Это факт".

Захарова подчеркнула, что Россия неоднократно ставила перед финской стороной вопрос об отмене рестрикций против российских диппредставительств. "Мы также предупреждали, делали это тоже неоднократно, что если ситуация не будет урегулирована, то мы будем вынуждены принять ответные меры. Однако финскими властями никаких действий в этом плане предпринято не было", - отметила дипломат.

По ее словам, Финляндия выбрала неконструктивный подход, который противоречит обязательствам страны пребывания обеспечивать нормальное функционирование иностранных диппредставительств в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. "В любом случае и в дальнейшем будем исходить из принципов взаимности в вопросе финансирования миссий, включая финансовое обеспечение их деятельности", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее газета Helsingin Sanomat со ссылкой на электронное письмо, полученное от МИД республики, сообщила, что Россия заблокировала счета дипломатических представительств республики. Речь идет о счетах посольства в Москве и генерального консульства в Санкт-Петербурге. В МИД Финляндии отметили, что связались с представителями российской стороны по поводу блокировки счетов.