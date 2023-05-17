Россия ожидает от ЮНЕСКО и ООН принятия всех мер по недопущению визовых ограничений

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Франция, принимая у себя штаб-квартиру ЮНЕСКО, без обоснований не выдала в срок визы нескольким российским представителям

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия ожидает от секретариатов ЮНЕСКО и ООН принятие всех мер по недопущению визовых ограничений представителям России. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Франция, принимая у себя штаб-квартиру ЮНЕСКО, без обоснований не выдала в срок визы нескольким российским представителям, которые направлялись на 216-ю сессию исполнительного совета организации.

"Мы призываем французскую сторону прекратить использовать оказанное ей международным сообществом доверие и честь принимать у себя спецучреждения системы ООН в своих интересах. А это действительно так. От руководства секретариата ЮНЕСКО также ожидаем принятия всех предусмотренных международным правом мер по недопущению подобных ситуаций в будущем. Но это адресуется не только секретариату ЮНЕСКО, это послание также Секретариату Организаций Объединенных Наций в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН", - сказала она.

По словам Захаровой, "тем же незамысловатым образом" было сорвано участие российской делегации в 33-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО в Париже.

24 ноября официальный представитель МИД РФ назвала решение французской стороны странным и абсурдным. 30 ноября ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, советник министра иностранных дел РФ Григорий Орджоникидзе заявил, что Франция не объяснила причины невыдачи виз российской делегации.