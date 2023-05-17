Володин призвал депутатов обсуждать права уязвимых слоев россиян, а не "политдиссидентов"

Спикер Госдумы призвал выстраивать "свою эффективную систему правозащиты"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании в среду призвал депутатов в ходе следующего обсуждения доклада о работе уполномоченного по правам человека в РФ уделять внимание уязвимым слоям населения, в том числе пожилым, многодетным и семьям участников СВО, а не уходить "в тему политического диссидентства", которая сейчас неактуальна.

"Когда мы слушаем выступление наших товарищей, вы видите, что у нас спектр обсуждения повестки смещен где-то в политические права, где-то в разговоры в отношении международных институтов, которые, давайте признаем, не просто деградировали, а их нет. Они все политизированы", - сказал Володин на заседании палаты, в ходе которого отчет о работе за 2022 год представила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Политик призвал выстраивать "свою эффективную систему правозащиты". "Давайте подумаем, к следующему отчету выделим ряд тем, которые обязательно должны звучать в отчете уполномоченного по правам человека", - продолжил он, отметив такие темы, как состояние психоневрологических интернатов и домов престарелых, положение детей-сирот, инвалидов, многодетных семей и семей военнослужащих, участников специальной военной операции, "всех тех, кому нужна помощь и кто сам себя защитить не может, или, защищая государство, надеется, что государство защитит его семью".

"А мы уходим в темы политического диссидентства. Нет этого. Это было в истории нашей страны, но сегодня, когда многопартийность, сегодня, когда настолько огромная открытость политической системы, говорить об этом, наверное, уже не то время", - указал Володин.