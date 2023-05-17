Лавров примет участие в Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство ценит уровень взаимодействия с советом, его вклад в осмысление и интерпретацию процессов, происходящих на геополитической арене

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 мая примет участие в работе ежегодной Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Об этом в среду на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"20 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в работе ежегодной Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике, - сказала дипломат. - Совет - одна из наиболее авторитетных российских неправительственных организаций, крупная дискуссионная площадка, объединение экспертов-международников".

Захарова подчеркнула, что МИД РФ ценит уровень взаимодействия с советом, его вклад в осмысление и интерпретацию процессов, происходящих на геополитической арене. "Особое внимание в ходе предстоящей ассамблеи предполагается уделить утвержденной недавно новой редакции Концепции внешней политики России, задачам дипломатической деятельности на нынешнем этапе формирования многополярного миропорядка", - добавила она.

Совет по внешней и оборонной политике - неправительственное общественное объединение, основанное в 1992 году в Москве группой политиков, руководителей ассоциаций деловых кругов, предпринимателей, общественных и государственных деятелей, представителей силовых министерств, военно-промышленного комплекса, науки и средств массовой информации. Задачей организации является содействие выработке и реализации стратегических концепций развития России, ее внешней и оборонной политики, становлению российского государства и гражданского общества в стране.