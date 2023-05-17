РФ расценила правила допуска тяжелоатлетов как проявление антироссийского курса

Исполком Международной федерацией тяжелой атлетики ранее принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под ее эгидой в нейтральном статусе

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правила допуска российских и белорусских тяжелоатлетов к соревнованиям, выработанные Международной федерацией тяжелой атлетики, являются проявлением антироссийского курса, диктуемого прозападной конъюнктурой. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Исполком организации 12 мая принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под ее эгидой в нейтральном статусе. В частности, правилами нейтрального статуса установлено, что россияне должны будут выступать в форме однотонного серого цвета без национальной символики. Кроме того, спортсменам из России запрещено высказываться в поддержку специальной военной операции.

"Расцениваем появление таких требований как очередное проявление диктуемого прозападной конъюнктурой антироссийского курса", - сказала Захарова.

Она сравнила подобные меры с формой сегрегации. "Нет никакого разумного объяснения, что атлеты, спортсмены, которые всю свою жизнь посвятили тренировкам, участию в соревнованию, исповедуют общие олимпийские, спортивные заповеди, не допускаются по национальному принципу до соревнований", - добавила дипломат.