Россия и Белоруссия подтвердили приверженность ДНЯО

Москва и Минск заявили о противодействии попыткам политизации Договора о нераспространении ядерного оружия

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия подтверждают приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), противодействуют попыткам его политизации. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ и Белоруссии по общим внешнеполитическим приоритетам двух стран, опубликованном в среду на сайте МИД РФ.

"Мы подтверждаем приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия, способствуем его укреплению, противодействуем попыткам его политизации", - отмечается в документе.

Стороны также подчеркнули, что Москва и Минск "содействуют предотвращению гонки вооружений в космосе, добиваются запуска переговоров по разработке соответствующего международного инструмента, способствуют глобализации инициативы о неприменении первыми оружия в космосе".

"Россия и Беларусь сотрудничают в области биологической безопасности, противодействуют военно-биологической активности третьих стран у наших границ. Мы координируем действия по тематике химического разоружения и нераспространения, выступаем за деполитизацию и восстановление авторитета Организации по запрещению химического оружия", - отмечается в заявлении.