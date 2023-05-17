Посол РФ: ЕАЭС и Индонезия могут достичь соглашения о свободной торговле в течение 2 лет

По словам Людмилы Воробьевой, это даст огромный импульс не только российско-индонезийской торговле, но и в целом торговле между Индонезией и ЕАЭС

ТОКИО, 17 мая. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и власти Индонезии, по мнению экспертов, могут заключить соглашение о свободной торговле в течение двух лет. Об этом в среду на пресс-конференции в Джакарте заявила посол РФ Людмила Воробьева.

"Правительство Индонезии начало официальные переговоры с ЕАЭС на тему соглашения о свободной торговле, их первый раунд состоялся [в апреле] в Джакарте, - приводятся слова посла в Telegram-канале российской дипмиссии. - Наши эксперты настроены весьма оптимистично, что в течение двух лет мы сможем завершить переговорный процесс и заключить соглашение. Это, конечно, даст огромный импульс не только российско-индонезийской торговле, но и в целом торговле между Индонезией и странами - членами ЕАЭС".

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью ТАСС заявил о том, что Индонезия, а также ОАЭ проявляют конструктивный настрой по теме создания зоны свободной торговли с ЕАЭС.