Путин отнес семью с детьми и связь поколений к базовым общественным ценностям

Глава государства утвердил Стратегию комплексной безопасности детей до 2030 года

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Формирование культуры семьи, имеющей детей, является основной задачей поддержания традиционных ценностей в России. Такое положение содержится в утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года.

"Основными задачами в сфере укрепления института семьи, сохранения и поддержки традиционных российских духовно-нравственных, в том числе семейных, ценностей является формирование культуры семьи, имеющей детей, как базовой общественной ценности", - говорится в документе, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Кроме того, президент поставил задачу проводить мероприятия, направленные на сохранение и укрепление традиционных российских ценностей, повышение престижа отцовства и материнства, многопоколенной семьи и многодетности. Еще одним условием укрепления института семьи является обеспечение преемственности поколений и обеспечения их взаимодействия.

Согласно стратегии, развитие системы образования должно быть основой формирования развитой и социально ответственной личности, стремящейся к личностному, духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому совершенству, ориентированной на создание семьи, продолжение рода, сохранение семейных ценностей. Речь идет о духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании детей на исторических и современных примерах, о поддержке социально значимых инициатив, ориентированных на формирование у детей общероссийской гражданской идентичности, в том числе добровольческого движения.

Отдельное внимание в стратегии уделяется задачам защиты и поддержки русского языка как государственного языка РФ, а также языков народов страны, выступающих инструментом формирования и сохранения культурной идентичности и преемственности традиций народов России. Кроме того, указывается на необходимость совершенствования мер, направленных на сохранение русского языка и ограничение избыточного использования в публичном пространстве заимствованных слов, а также на противодействие использованию ненормативной лексики.

Государственная поддержка общественных проектов, ориентированных на популяризацию культурных, нравственных и семейных ценностей, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи также определена Путиным в качестве одной из задач укрепления института семьи.