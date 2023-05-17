Захарова: РФ будет реагировать на появление новых угроз ее дальневосточным рубежам

Официальный представитель МИД заявила, что Россия имеет полное право предпринимать все необходимые шаги по обеспечению безопасности и защите собственного суверенитета как самостоятельно, так и совместно со стратегическими партнерами

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия будет незамедлительно реагировать в случае появления новых угроз безопасности для ее дальневосточных рубежей. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы пристально следим за развитием ситуации, в случае появления подобных новых обстоятельств, способных создать угрозы безопасности дальневосточных рубежей Российской Федерации, будем незамедлительно и должным образом реагировать в соответствие с национальным законодательством", - сказала она, комментируя высказывания главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси, выразившего обеспокоенность по поводу усиления военного сотрудничества между Россией и Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Захарова подчеркнула, что Россия имеет полное право предпринимать все необходимые шаги по обеспечению безопасности и защите собственного суверенитета как самостоятельно, так и совместно со стратегическими партнерами. "Абсолютно конструктивное взаимодействие с Пекином на данном треке Москва осуществляет <…> на протяжении десятилетий и, кстати говоря, делает это открыто, транспарентно, как говорят дипломаты, и взаимоуважительно не только по отношению друг к другу, но и к партнерам по региону", - отметила дипломат.