17 мая, 13:58,
обновлено 17 мая, 14:40
Военная операция на Украине

Рабочая группа по СВО направила четвертый доклад президенту России

В него вошли меры поддержки бойцов спецоперации и их семей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Четвертый доклад рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО) направлен президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в среду в Telegram-канале сообщил глава группы Андрей Турчак.

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"В нем отражены меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, которые группа предлагает включить в единый стандарт", - написал Турчак, отметив, что доклад сформирован на основании региональной практики и наиболее востребованных видов помощи.

В единый стандарт региональных мер поддержки вошли такие меры, как предоставление участникам СВО льгот по уплате транспортного налога, льготы семьям участников СВО на оплату жилого помещения и ЖКУ, освобождение от платы за детские сады для детей участников СВО, в том числе погибших.

Также Турчак сообщил, что группа подготовила социальный паспорт участника СВО. "Он включает типовую форму военно-социального контракта на дополнительные меры поддержки семьям участников СВО, информацию о семье (наличие инвалидности или хронических заболеваний у членов семьи, финансовые обязательства, жилищно-бытовые условия, сведения о детях и родственниках), план индивидуального сопровождения семьи по федеральным мерам поддержки, план индивидуального сопровождения по мерам поддержки, указанным в едином стандарте", - заключил глава рабочей группы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурчак, Андрей АнатольевичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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