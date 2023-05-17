Захарова: Москва не оставит без ответа попытки ЦРУ вести вербовочную деятельность в России

По словам официального представителя МИД, в ЦРУ знают, что за РФ "не заржавеет"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Москва не оставит без должного ответа попытки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США вести агитационную и вербовочную деятельность в России. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобная злонамеренная активность, включая распространение подстрекательских материалов, не останется без должного действенного ответа. Они знают, что за нами не заржавеет, и вы, наверное, тоже в этом успели убедиться", - сказала она, отвечая на вопрос о попытках ЦРУ вербовать россиян через Telegram.

"Здесь и попытки проводить такую агрессивную шпионскую деятельность, и попытки вмешательства в наши внутренние дела, и попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране, делая это изнутри, рекрутируя разного рода маргиналов. В целом этот заход, к сожалению, не нов. Есть какие-то новаторские вещи, технологические, а так цели и задачи они не скрывали последние годы", - добавила Захарова.