Захарова заявила, что Центральноазиатские страны понимают ущерб от разрыва связей с РФ

Он будет иметь более негативный эффект, чем вторичные санкции Запада, считает официальный представитель МИД России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Центральноазиатские страны осознают, что разрыв связей с Россией будет иметь более негативный эффект, чем вторичные санкции Запада. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы уверены, что центральноазиатские столицы хорошо понимают, что ущерб от искусственного ограничения связей с нашей страной ни Запад, ни кто-либо другой компенсировать не сможет и не пожелает, - сказала она. - Исходим из того, что наши партнеры понимают и то обстоятельство, что потенциальные потери от свертывания связей с нашей страной были бы неизмеримо больше, чем эффект от пресловутых вторичных санкций".

Захарова подчеркнула, что ни о какой поддержке антироссийского курса США, ЕС и их союзников речи не идет. "Все наши центральноазиатские партнеры: и Казахстан, и Киргизия, и Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан остаются верны узам дружбы, добрососедства, взаимодействия, сотрудничества и просто нашим историческим общим корням. Все это основано на принципах союзничества и стратегического партнерства", - указала дипломат.

Официальный представитель МИД также обратила внимание, что, когда были произнесены слова о том, что в некоторых центральноазиатских странах России дают понять о своей готовности следовать западным ограничительным мерам, "имелись в виду прежде всего опасения по поводу угроз вторичных санкций на фоне беспардонных и противоправных требований западников отчитываться перед ними". "Вашингтон, Брюссель и Лондон находятся в состоянии безумия, они осуществляют неприкрытое давление на все без исключения страны на государственном уровне, и на уровне частных структур, организаций, и, конечно, на уровне граждан", - добавила она.

Во вторник замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к западным санкциям против России. При этом он подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии.