17 мая, 14:27,
обновлено 17 мая, 15:05

Захарова заявила, что представители США не обращались по поводу ареста Роберта Шонова

Он является бывшим сотрудником американского генконсульства во Владивостоке

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Американские представители не обращались к российской стороне по поводу ареста бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Американские представители, американские дипломаты к нам не обращались по этому вопросу", - сказала она, отвечая на вопрос, связывались ли американские дипломаты с Москвой по поводу ареста Шонова.

Как сообщалось ранее, Шонов был задержан во Владивостоке правоохранительными органами при поддержке сотрудников ФСБ России в ходе оперативно-разыскных действий. После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Арестованный был доставлен в Москву и помещен в СИЗО "Лефортово" для проведения с ним следственных действий. Санкция вменяемой Шонову статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. 

Теги:
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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