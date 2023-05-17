Захарова заявила, что представители США не обращались по поводу ареста Роберта Шонова

Он является бывшим сотрудником американского генконсульства во Владивостоке

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Американские представители не обращались к российской стороне по поводу ареста бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Американские представители, американские дипломаты к нам не обращались по этому вопросу", - сказала она, отвечая на вопрос, связывались ли американские дипломаты с Москвой по поводу ареста Шонова.

Как сообщалось ранее, Шонов был задержан во Владивостоке правоохранительными органами при поддержке сотрудников ФСБ России в ходе оперативно-разыскных действий. После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Арестованный был доставлен в Москву и помещен в СИЗО "Лефортово" для проведения с ним следственных действий. Санкция вменяемой Шонову статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.