РФ призвала ООН должным образом отреагировать на призывы Украины к убийству россиян

В заявлении постпредства России при всемирной организации говорится, что руководство ООН никак не отреагировало на высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, "содержащие явный язык ненависти и призывы к насилию по национальному признаку"

ООН, 17 мая. /ТАСС/. Россия призывает структуры ООН воздержаться от двойных стандартов в своих политических оценках и должным образом отреагировать на вопиющие призывы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова к убийствам российских граждан. Об этом говорится в заявлении постпредства РФ при всемирной организации, размещенном в среду в Telegram-канале миссии.

"Постоянное представительство России при ООН распространило официальное письмо среди государств - членов Совета Безопасности ООН, в котором привлекли внимание к недопустимым высказываниям начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, который заявил в интервью об участии спецслужб Украины в организации терактов против российских журналистов и общественных деятелей, - говорится в тексте. - Руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывания Буданова, содержащие явный язык ненависти и призывы к насилию по национальному признаку. Офис официального представителя генсека пытается прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов и попытками поставить под вопрос подлинность преступных заявлений киевского режима".

"Призываем руководство ооновских структур, а также информационные службы всемирной организации воздержаться от двойных стандартов в своих политических оценках и должным образом отреагировать на вопиющие призывы к убийствам граждан России", - подчеркнули в постпредстве.