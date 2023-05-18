Володин проведет заседание Совета ПА ОДКБ в Минске

В ходе заседания будут рассмотрены проекты заявлений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин проведет в четверг заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), сообщили в пресс-службе палаты парламента.

Накануне делегация российских парламентариев во главе с Володиным прибыла с рабочим визитом в Белоруссию.

"18 мая в Минске председатель ПА ОДКБ, председатель Государственной думы Вячеслав Володин проведет заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Участники заседания обсудят вопросы гармонизации законодательств государств-членов ОДКБ и подготовки модельных законов по противодействию вызовам и угрозам безопасности в зоне ответственности организации. Также в повестке совета - рассмотрение проектов заявлений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и о противодействии употреблению наркотиков среди детей и молодежи", - говорится в сообщении пресс-службы.

В 2023 году Белоруссия председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности. В связи с этим заседание Совета ПА ОДКБ проводится в Минске.