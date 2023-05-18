Посольство РФ: США игнорируют то, что Киев не скрывает своих террористических действий

В диппредставительстве назвали рассуждения о присваивании России статуса "страны - спонсора терроризма" лицемерием

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Американская сторона предпочитает "не замечать" тот факт, что Киев, получая всестороннюю помощь Вашингтона, не скрывает своих террористических действий. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в среду в Telegram-канале диппредставительства.

"Вызывают возмущение недавние заявления представителей Госдепа США о якобы неосведомленности по поводу высказываний руководства украинской военной разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов, - подчеркнули в диппредставительстве. - В Вашингтоне предпочитают "не замечать", что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий. Накачка оружием, разведданными, деньгами, как мы видим, не прекращается".

"При этом здесь позволяют себе рассуждать о том, присваивать или не присваивать России, ведущей борьбу с нацизмом в его самых крайних проявлениях, статус "страны - спонсора терроризма", - подчеркнули в посольстве РФ. - Исключительное лицемерие! Совершенно очевидно, что террористическим является режим [Владимира] Зеленского, для которого человеческая жизнь не стоит и гроша. Причем такая политика стала основополагающей как в отношении украинцев, так и граждан других государств".

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил во вторник на брифинге, что американское внешнеполитическое ведомство не в курсе заявлений руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что его структура стоит за терактами в отношении медийных лиц в России, и не рассматривает возможность признать Украину государством - спонсором терроризма. Пател утверждал, что "не видел этих комментариев".

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, не согласился со словами сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина), который заявил, что глава внешнеполитического ведомства никогда не признает Россию "страной - спонсором терроризма".

В упомянутый американский список могут быть внесены государства, которые, по версии Вашингтона, "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". Американская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов перечня. Минфин США может принимать меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю со странами, находящимися в списке. В настоящее время в перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.