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обновлено 18 мая, 00:22

Посольство РФ: США игнорируют то, что Киев не скрывает своих террористических действий

Анатолий Бочинин/ ТАСС
Здание посольства РФ в США
© Анатолий Бочинин/ ТАСС

В диппредставительстве назвали рассуждения о присваивании России статуса "страны - спонсора терроризма" лицемерием

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Американская сторона предпочитает "не замечать" тот факт, что Киев, получая всестороннюю помощь Вашингтона, не скрывает своих террористических действий. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в среду в Telegram-канале диппредставительства.

"Вызывают возмущение недавние заявления представителей Госдепа США о якобы неосведомленности по поводу высказываний руководства украинской военной разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов, - подчеркнули в диппредставительстве. - В Вашингтоне предпочитают "не замечать", что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий. Накачка оружием, разведданными, деньгами, как мы видим, не прекращается".

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"При этом здесь позволяют себе рассуждать о том, присваивать или не присваивать России, ведущей борьбу с нацизмом в его самых крайних проявлениях, статус "страны - спонсора терроризма", - подчеркнули в посольстве РФ. - Исключительное лицемерие! Совершенно очевидно, что террористическим является режим [Владимира] Зеленского, для которого человеческая жизнь не стоит и гроша. Причем такая политика стала основополагающей как в отношении украинцев, так и граждан других государств".

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил во вторник на брифинге, что американское внешнеполитическое ведомство не в курсе заявлений руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что его структура стоит за терактами в отношении медийных лиц в России, и не рассматривает возможность признать Украину государством - спонсором терроризма. Пател утверждал, что "не видел этих комментариев".

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, не согласился со словами сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина), который заявил, что глава внешнеполитического ведомства никогда не признает Россию "страной - спонсором терроризма".

В упомянутый американский список могут быть внесены государства, которые, по версии Вашингтона, "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". Американская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов перечня. Минфин США может принимать меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю со странами, находящимися в списке. В настоящее время в перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия. 

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© Информационное агентство ТАСС
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