Антонов назвал лживыми заявления США о зерновой сделке

В ход опять пошли тезисы об использовании голода в качестве оружия, подчеркнул посол РФ в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Заявления американских властей о зерновой сделке являются откровенным обманом, в Вашингтоне намеренно забывают о "пакетном" характере договоренностей. Такую позицию изложил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Заявления представителей администрации [США] возмутительны. Вместо того чтобы спокойно и без политизации зафиксировать успешное завершение консультаций в Стамбуле, местные чиновники снова бросились на все лады критиковать Российскую Федерацию. Обвинять нас в якобы создании искусственных препятствий на пути зерновых грузов беднейшим государствам. В ход опять пошли пресловутые тезисы об использовании голода в качестве оружия", - указал дипломат.

"Подобные комментарии - не просто передергивание фактов, а откровенный обман. В Вашингтоне намеренно забывают о "пакетном" характере "стамбульских договоренностей". О заложенных в меморандум Россия - ООН конкретных требованиях, которые не выполняются, - пояснил глава диппредставительства РФ. - Имею в виду восстановление допуска российских судов в зарубежные порты, нормализацию ситуации со страхованием сухогрузов, снятие барьеров на продажи в нашу страну агрооборудования и технологий, переподключение "Россельхозбанка" к системе [межбанковских платежей] SWIFT, запуск аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

"Более того, американцы опять переворачивают с ног на голову данные по географии поставок. Утверждение, что украинское зерно идет в нуждающиеся государства, - это, мягко говоря, неправда, - констатировал посол. - Из 30 млн тонн грузов по-настоящему голодающим ушло лишь 2,5%. Зато отечественная продукция на многие месяцы задерживается в западных гаванях, даже если речь идет о безвозмездных гуманитарных рейсах".

"Вместо пустых лозунгов, явно нацеленных на то, чтобы "уколоть" Россию, рекомендовали бы Вашингтону активнее работать над исправлением дисбалансов на глобальном продовольственном рынке, возникших из-за их односторонних санкций и политических требований. Только таким образом, при полном учете российских интересов, можно будет рассуждать о перспективах перевода черноморской инициативы, как выразились в Белом доме, на устойчивую основу", - добавил Антонов.

Как заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон удовлетворен продлением зерновой сделки, но настаивает на том, чтобы она сохранялась на устойчивой основе. Он также утверждал, что "Россия продолжает даже при продлении договоренности риторически держать ее в заложниках различными способами, намекая на то, что ее дни сочтены и так далее".