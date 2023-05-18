Посольство: итоги расследования в США подтвердили, что Трамп не был в "сговоре" с РФ

В диппредставительстве также отметили, что Россия неоднократно заявляла о том, что не вмешивается в дела других государств

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Итоги проведенного в США расследования обстоятельств начала слежки в 2016 году за избирательным штабом Дональда Трампа, ставшего впоследствии 45-м американским президентом, подтвердили, что утверждения о "сговоре" республиканца с Москвой были выдумкой и распространялись в политических целях. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в Telegram-канале в среду.

В российском диппредставительстве прокомментировали обнародованный ранее на этой неделе итоговый доклад спецпрокурора Джона Дарема. Он в течение примерно четырех лет проводил расследование обстоятельств начатой в 2016 году слежки за избирательным штабом Трампа, который в то время был кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В ноябре 2016 года республиканец одержал победу на выборах главы государства и стал 45-м президентом США. Как подчеркнули в посольстве, итоги разбирательства Дарема являются "наглядной иллюстрацией того, на что горазды вашингтонские политэлиты по части выдумки небылиц".

"300-страничный отчет в очередной раз подтвердил, что недавно громко звучавшая тема "связей" экс-президента США с Москвой - не более чем плод разбушевавшейся фантазии местных государственных деятелей, которые решили разыграть "российскую карту" во внутриполитических целях", - отмечается в заявлении.

"Вывод об отсутствии "сговора" изначально не мог быть другим. Руководство России неоднократно заявляло о принципиальной позиции невмешательства в дела других государств, - констатировали в посольстве. - Поражает то, что потребовались целых два спецпрокурора (не забываем про деятельность Роберта Мюллера), несколько лет работы многочисленной команды следователей, чтобы наконец поставить точку. На ветер выброшены десятки миллионов долларов из госказны. Дорогое удовольствие, если еще брать в расчет обострившиеся до предела межпартийные противоречия и померкнувший образ США как витрины демократии".

"Вместе с тем, как представляется, зачинщики истерии со "сговором" преследовали и другую цель - зацементировать русофобскую направленность внешней политики Вашингтона. Отсюда и еще один синхронно раскручивавшийся миф о "российском вмешательстве" в выборы-2016", - указали в диппредствительстве. "Та вакханалия, приведшая к многочисленным санкциям против нашей страны, высылкам дипломатов и захвату российской госсобственности, стала одной из причин обрушения двусторонних отношений, - подчеркнули в посольстве. - Следует заметить, что на фоне оголтелой кампании против России здесь никто так и не удосужился представить доказательства нашей причастности к воздействию на исход голосования".

"И сейчас никто не соизволил извиниться за огульные обвинения. Американские элиты любят повторять высказывание, что они могут идти и одновременно жевать жвачку. Хорошо бы еще и задумываться о направлении пути и возможных последствиях своих поступков", - говорится в заявлении.

О расследовании Дарема

Проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа Дарем вел с мая 2019 года по поручению предыдущего министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра. В октябре 2019 года стало известно, что она превратилась в уголовное разбирательство.

В итоговом докладе Дарема подчеркивается, что ФБР при расследовании приписываемых Трампу связей с Россией игнорировало факты, которые не соответствовали обвинениям. В документе приведены факты, которые подтверждают предвзятость сотрудников ФБР, проводивших разбирательство.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминировали России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США и спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора Трампа с Россией.