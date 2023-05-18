В ДНР сообщили об отсутствии у Киева "неуязвимой" военной техники

Журнал Forbes ранее заявил, что самоходные гаубицы и артиллерия меньшего калибра на Украине практически не несут потерь

ДОНЕЦК, 18 мая. /ТАСС/. Заявления о "неуязвимости" отдельных видов артиллерии, которыми располагают Вооруженные силы Украины, не соответствуют действительности, а процент потерь зависит не от мобильности техники, а от типа брони и тактики применения. Об этом рассказал ТАСС представитель силовых ведомств ДНР, комментируя публикацию журнала Forbes.

Издание утверждало, что в то время, как около трети тяжелой буксируемой натовской артиллерии в зоне СВО уже повреждено или уничтожено российскими силами, самоходные гаубицы и артиллерия меньшего калибра практически не несут потерь.

"Это бред чистой воды. Во-первых, если мы говорим об артиллерии "меньшего калибра", то вообще не понятно, что имеется в виду. Советские орудия калибра 122 мм, имевшиеся в ВФУ (вооруженных формированиях Украины - прим. ТАСС), уничтожены почти полностью, остались буквально единицы экземпляров. Поставленные Западом орудия калибра 105 мм - это буксируемые и небронированные устройства, куда более уязвимые на поле боя, чем 2С1 (самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" калибра 122 мм - прим. ТАСС). Если говорить об орудиях калибра 30 и меньше миллиметров, используемых на БМП, то хочу напомнить, что статистика потерь легкой бронетехники в украинской армии была и остается рекордной - речь о сотнях уничтоженных машин", - рассказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, сравнительно меньшие потери отдельных видов вооружений объясняются скорее тактикой применения, чем уровнем мобильности и защищенности. "Например, меньшие в процентах потери тяжелых САУ калибра 155 мм объясняются прежде всего тем, что стреляют они с предельных дистанций - 25-30 км - и менее чем на 15 км к линии боевого соприкосновения не приближаются", - подчеркнул представитель силовых структур.